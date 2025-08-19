«В качестве исключения не арестуем»: Макрон заманивает Путина на переговоры в Европу

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 272
 
Политика, Россия, Франция


Встреча на высшем уровне между руководством США, ЕС, России и Украины может пройти в одной из стран Европы. Об этом в эфире телеканала LCI заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Макрона, для встречи с Путиным должно быть сделано исключение в правилах Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Это больше, чем предположения, это даже коллективная воля… Это будет нейтральная страна, и мы сами мы этого желаем, и поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву или какую-то другую страну. В последний раз двусторонние переговоры проводились в Стамбуле весной 2022 года. Вы хорошо знаете, что на него выдан ордер на арест Международным уголовным судом, и это означает, что мы сделаем исключение…

Я думаю, что в таких случаях это необходимо делать, потому что так оно и есть. Работа правосудия должна идти, и мы являемся подписантами этих договоров и обеспокоены этим. Но, во-первых, он – действующий президент, поэтому у него есть принцип неприкосновенности, и мир должен продвигаться вперед. Поэтому, конечно, нужно найти место», – заявил Макрон.

Саммит на Аляске проходил, по мнению некоторых аналитиков, именно потому, что США не ратифицировали Римский статут и не являются членами МУС, более того, они ввели санкции против этой организации.

Международный уголовный суд своим решением от 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что любая страна, подписавшая Римский статут, обязана арестовать российского лидера при его появлении на своей территории.

Глава Госдепа Марко Рубио накануне заявлял, что Владимир Путин не будет вести переговоры ни с Макроном, ни с британским премьером Стармером, соглашаясь обсуждать ситуацию на Украине лишь с Дональдом Трампом.

