Госдеп США: Санкции – это еще полтора года войны, Путин не станет говорить с Макроном

Михаил Рябов.  
18.08.2025 07:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 782
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Введение «адских санкций» против России, которыми угрожают «ястребы» в Вашингтоне, будет означать, что война на Украине продлится еще полтора года, потому что Владимир Путин не будет садиться за стол переговоров ни с кем, кроме президента США.

Об этом заявил глава Госдепа Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если сегодня утром президент проснулся и сказал: «Я ввожу эти ужасные, знаете, сильные санкции…»… Вы, по сути, говорите, что переговоры закончены на обозримое будущее, на следующий год или полтора. Gотому что в мире больше нет никого, кто мог бы с ним говорить. Путин не будет встречаться с Макроном, он не будет встречаться с Великобританией, при всём уважении к этим лидерам. Ни один из этих лидеров не сможет привести его к столу переговоров. Есть только один лидер в мире, у которого есть хоть какой-то шанс», – сказал Рубио.

Сегодня в Вашингтоне Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским, а также представителями Евросоюза. Рубио настаивает, что речи о «капитуляции» Украины не идет – якобы, Россия также будет должна пойти на некие уступки.

«Если в переговорах одна сторона получает всё, что она хочет, это не мирное соглашение, это капитуляция. Это условие капитуляции. И я не думаю, что вы увидите капитуляцию с любой стороны».

Метки:

Все новости за сегодня



