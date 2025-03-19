Урсула фон дер Ляйен хочет обьединить европейский оборонзаказ с украинским. Осталось найти деньги

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Euronews сообщает о намерении Еврокомиссии предложить общеевропейский механизм объединения оборонных заказов. Это станет логическим развитием представленного в начале месяца главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен плана масштабного перевооружения Европы. Согласно инициативе ReArm Europe, страны ЕС могут мобилизовать до 800 миллиардов евро на свои оборонные расходы.

План ЕС по укреплению обороны будет включать совместную оперативную группу с Украиной по координации военной поддержки разрушенной войной страны и Европейский механизм военных продаж, направленный на укрепление оборонной промышленной базы блока, объявила во вторник фон дер Ляйен.

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Глава Еврокомиссии заявила, что эти два новых инструмента станут частью Белой книги по обороне, которая будет опубликована в среду и определит приоритеты ЕС в сфере оборонных инвестиций и способы их финансирования.

В Белой книге, которую фон дер Ляйен назвала «дорожной картой для Готовности 2030», будут определены четыре приоритета, среди которых увеличение поддержки Украины и укрепление оборонной промышленной базы Европы.

Фон дер Ляйен также сказала, что наращивание Украиной оборонного производства может стать «образцом для Европы» и призвала ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования.

Говоря о промышленности, она подчеркнула, что европейские компании не могут производить оборонные системы и оборудование в тех количествах и с той скоростью, которую нужны государствам ЕС, отчасти из-за того, что общий рынок в Европе «слишком фрагментирован».

«Нам действительно нужно переломить ситуацию. Это начинается с инвестиций в Европу. Как мы все знаем, сегодня большая часть инвестиций в оборонную промышленность выходит за пределы Европы. Другими словами: хорошие рабочие места за пределами Европы, отдача от инвестиций за пределами Европы. Исследования, разработки и инновации – за пределами Европы. Это неустойчиво. Мы должны покупать больше европейского. Кроме того, компаниям требуется стабильный поток многолетних заказов, чтобы направлять инвестиции и наращивать мощности. Поэтому объединение наших потребностей и совместные закупки становятся еще более важными. Мы создадим Европейский механизм военных продаж, чтобы помочь этому осуществиться», — сказала она.

Чтобы помочь этому, Еврокомиссия проведет стратегический диалог с представителями оборонной промышленности.

Лидеры ЕС поддержали это предложение на внеочередном саммите на прошлой неделе. Ожидается, что теперь они обсудят Белую книгу на двухдневной встрече, которая начнется в Брюсселе в четверг.

Никаких решений на ней не ожидается, лидеры намерены дождаться саммита в конце июня, который состоится сразу после встречи глав государств НАТО.

При этом продолжает оставаться загадкой источник финансирования всех этих глобальных «хотелок». Разве что ЕС не пойдет по пути немецкого бундестага и не разрешит самому сбе влезть в долги на эти самые 800 миллиардов евро.