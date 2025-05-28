Германия продолжит вооружать Украину, снимет ограничения на использования оружия и запретит восстанавливать работу «Северного потока 2».

Об этом на встрече с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переживаем вместе с людьми на Украине, и мы благодарны людям на Украине за то, что они это делают [воюют с Россией]. Мы будем помогать Украине так долго, как это будет необходимо. Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить дорогу для переговоров. Я говорю от имени Германии. Мы сделаем всё возможное, чтобы «Северный пото-2» не заработал », – сказал Мерц.

«Наша военная помощь Украине будет продолжаться, и будет расширена. Мы будем финансировать существенную часть средств на «Старлинки» на Украине.

И наши министры обороны сегодня подпишут соглашение о намерении покупки дальнобойных систем. Не будет ограничений в дальнобойном оружии, Украина сможет в полном объёме себя защищать, и поражать военные ели за украинской территорией», – подытожил канцлер.