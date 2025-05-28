«Уникальные долботятлы»: Мерц пообещал диктатору Зеленскому добить немецкую экономику

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 15:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Германия продолжит вооружать Украину, снимет ограничения на использования оружия и запретит восстанавливать работу «Северного потока 2».

Об этом на встрече с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия продолжит вооружать Украину, снимет ограничения на использования оружия и запретит восстанавливать работу «Северного...

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«Мы переживаем вместе с людьми на Украине, и мы благодарны людям на Украине за то, что они это делают [воюют с Россией]. Мы будем помогать Украине так долго, как это будет необходимо. Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить дорогу для переговоров. Я говорю от имени Германии. Мы сделаем всё возможное, чтобы «Северный пото-2» не заработал», – сказал Мерц.

 

«Наша военная помощь Украине будет продолжаться, и будет расширена. Мы будем финансировать существенную часть средств на «Старлинки» на Украине.

И наши министры обороны сегодня подпишут соглашение о намерении покупки дальнобойных систем. Не будет ограничений в дальнобойном оружии, Украина сможет в полном объёме себя защищать, и поражать военные ели за украинской территорией», – подытожил канцлер.

Зампред комиссии по культуре Общественной палаты РФ Петр Лундстрем новость о газопроводе прокомментировал тремя словам:

«Уникальные долботятлы, конечно».

Напомним, что оставшись без российского газа, Германии пришлось покупать гораздо более дорогой американский СПГ. В итоге впервые за долгие годы в стране остановился рост экономики.

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