Украинцы боятся в этом признаться, но на деле они хотели (а многие и сейчас хотят) хороших отношений с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

«Я, например, совершенно уверен, что большая часть украинских избирателей в 2014 году и в 2019-м голосовала за договорённости с Путиным. И что примерно те же люди голосовали за Петра Порошенко и Владимира Зеленского, исходя из одного императива: нам нужен человек, который договорится с Путиным, чтобы мы с Россией хорошо жили. Но эти люди никогда вам не признаются. Они будут говорить, что они голосовали за Порошенко и разочаровались, потому что были случаи коррупции», – сказал Портников.

По его словам, в этом случае люди «будут придумывать разную ерунду».

«Чтобы не признаться самому себе: «Я хотел вернуться туда, где был, чтобы мы дружили с Путиным, который ещё недавно казался мне лучшим политиком всех времён и народов. Вы же помните, что Путин был самым популярным политиком украинцев до 2014 года. А после 2014 года таким самым популярным политиком среди украинцев стал Александр Лукашенко. И, естественно, люди, которые с восхищением относились к Путину и Лукашенко, никогда вам в этом теперь не признаются. Хотя при новом повороте событий Лукашенко вновь может стать идеалом для многих украинцев, потому что он же не допустил войны. Подумаешь, там демократия, подумаешь, какой-то там язык, культура, войны же нет! Вот Лукашенко – чудесный, а наши президенты ужасные, коррумпированные. Я уже время от времени читаю подобные мысли в социальных сетях людей, которые так продолжали считать все годы войны, но стеснялись об этом сказать. Теперь уже говорят», – тревожится Портников.

Напомним, что и Порошенко, и Зеленский шли на выборы с обещанием закончить войну.