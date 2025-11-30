Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине выгоден обмен территориями с РФ, который предусматривает продвигаемое США мирное соглашение.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он обратил внимание, что агентство «Рейтер» опубликовало карту предполагаемого обмена. Утверждается, что Украина должна будут передать порядка 5 тысяч квадрантах километров (в основном неосвобожденная территория ДНР) и получить 2.3 тысяч в квадратных километров в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

«Но эта карта очень неточна. Эта карта не отображает последние реалии боевых действиях. Даже за последнюю неделю Россия захватила ещё 125 километров украинской территории. Но главное, что эта карта не отображает обширную зону в 1500 квадратных километров, то есть она относит её к украинской зоне контроля. Поэтому попытка сейчас просто сопоставить эти территории некорректна», – говорит аналитик.

По его подсчетам, площади территорий для потенциального обмена примерно равны.