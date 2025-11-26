Укро-генерал потребовал принудить украинцев вкалывать по три-четыре смены на оборонных заводах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы не готовы добровольно работать на благо повышения обороноспособности страны – нужно их к этому принуждать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий выразил сомнение, что украинцы готовы и воевать, и работать на оборонных предприятиях в три-четыре смены, «отказывая себе в том, к чему они привыкли».