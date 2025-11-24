Укро-философ: Зеленский уже припёрт к стенке – и не пойдёт на уступки по русскому языку и церкви

Зеленский не откажется от гонений русскоязычных, потому что его власть опирается на штыки нацистов.

Об этом на канале «Живой гвоздь» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для украинских политиков гуманитарные пункты этого мирного плана являются красной линией, или это не такая принципиальная позиция, как по территориям?», – спросила ведущая.

«Там три важных момента – язык, церковь и непонятный пункт о денацификации. Зеленский опирается на радикально-националистические силы, которые достаточно узко и жёстко понимают идентичность. Поэтому, для Зеленского вопрос языка и церкви – это вопрос опоры его власти.

И даже если он на это пойдёт, и подпишет эти пункты, то получит другой Майдан – не студенческий с картонками, а с бородатыми мужчинами, умеющими стрелять и воевать», – сказал Баумейстер.

«А что касается других украинских политиков – у нас достаточно циничный политический ландшафт. Зеленский и рад был бы поменять ситуацию, но он прижат к стене.

Через месяц-другой мы даже можем слышать, даже от Порошенко, Тимошенко и других групп, что «ради спасения жизни наших граждан и будущего нашей страны не надо цепляться за какие-то сомнительные националистические идеи», – добавил он.

