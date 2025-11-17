Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На сегодняшний день у России самая мощная система ПВО в мире.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Запад пошёл в своём развитии, военной сфере, на создание высокомобильных, высокоударных, высокоточных комплексов. «Томагавки», авианосцы, самолеты и тому подобное. Россия пошла по другому пути – создания эшелонированной системы ПВО. И почему у них сейчас самая сильная система ПВО в мире? Да, у Российской Федерации одна из самых сильнейших систем противовоздушной обороны в мире», – сказал СБУшник.

По его словам, единственная страна в мире, которая может перекрыть тактический, оперативный, стратегический уровень – это Израиль.