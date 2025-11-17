Украинский полковник признал российскую ПВО лучшей в мире
На сегодняшний день у России самая мощная система ПВО в мире.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Запад пошёл в своём развитии, военной сфере, на создание высокомобильных, высокоударных, высокоточных комплексов. «Томагавки», авианосцы, самолеты и тому подобное.
Россия пошла по другому пути – создания эшелонированной системы ПВО. И почему у них сейчас самая сильная система ПВО в мире? Да, у Российской Федерации одна из самых сильнейших систем противовоздушной обороны в мире», – сказал СБУшник.
По его словам, единственная страна в мире, которая может перекрыть тактический, оперативный, стратегический уровень – это Израиль.
«Но он может его перекрыть, если идут ракеты, выпущены из «труб» – Хаймарс вот и все такое. А Исламская Республика Иран небольшое количество, до 150 ракет, посылала. И это ракеты не четвёртого поколения, а третьего, ещё шестидесятых годов ракет. И то эффективность работы ПВО государства Израиль была не 100% и не 90%», – добавил Стариков.
