Украинский генерал крайне напуган темпами продвижения русских на Днепропетровщине

ВС РФ почувствовали слабину ВСУ в Днепропетровской области, а потому усилили натиск в этом регионе, где имеют серьезные успехи.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на динамику продвижения ВС РФ в Днепропетровской области за два последних месяца, отметив, что именно этот регион оказался лидером по площади потерянных территорий.

Кроме того, русские перекинули сюда еще две бригады.