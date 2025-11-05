Украинский генерал крайне напуган темпами продвижения русских на Днепропетровщине
ВС РФ почувствовали слабину ВСУ в Днепропетровской области, а потому усилили натиск в этом регионе, где имеют серьезные успехи.
Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он обратил внимание на динамику продвижения ВС РФ в Днепропетровской области за два последних месяца, отметив, что именно этот регион оказался лидером по площади потерянных территорий.
Кроме того, русские перекинули сюда еще две бригады.
«Почему? Потому что там идет продвижение. Реализуется принцип ведения боевых действий: если на каком-то направлении у тебя успех, надо наращивать усилия, продвигаться вперед, что они и делают.
Нам очень тяжело, приходится в пожарном порядке закрывать везде вопросы, потому что государство пока не дало столько возможностей, чтобы обеспечить стабильную хотя бы оборону по всем участкам фронта», – резюмировал Романенко.
