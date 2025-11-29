Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни фронте, ни в украинском обществе уже нет желания воевать с Россией до возвращения границ 1991 года.

Об этом на канале «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много чего говорят наши западные партнёры, много чего я слышу в обществе. Я знаю настроения на фронте. Все ребята ждут мира, это я вам стопроцентно говорю. Ни один военнослужащий не сказал, что он не устал и не ждёт мира, и хочет воевать до своеобразной «перемоги» на границах 1991 года. Нет таких. Единственные, кто не хотят мира, это Европа, и они этого не скрывают по одной простой причине. Они боятся, что линия фронта будет смещена к ним», – сказала Скороход.

По её мнению, именно поэтому обновлённый мирный план, над которым работают американцы с украинцами, засекречен, что возмущает союзников по НАТО и ЕС.