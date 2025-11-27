Украинские нацисты на фронте маскируются в гражданское
Воюющие на передовой всушники переодеваются гражданскими лицами, чтобы сбить с толку российских солдат.
Об этом на канале «Общественное» заявила экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Новое место всегда начинается с того, что лично я прохожу его ногами. Я называю это природной маскировкой: я женщина. Мои давно поняли, что в разведку хожу я.
Помню, потеряли мы ночной мавик, единственный на тот момент, в 150 метрах от врага. Я надела синий халат поверх броника, мой спутник тоже по-граждански, и поехали на скутере. Вся операция заняла 15 минут.
У меня природная маскировка: я еду, в халате, как сельская баба пришла проверить своё имущество. Такое у нас в сёлах случается, приезжают такие бабы. И я этим пользуюсь», – трепалась Черновол.
Она призналась, что использовала такую маскировку для самых разных целей – например, чтобы очищать сектор стрельбы своего подразделения от лишней растительности.
«Этим занимаюсь я, потому что женщина. В каком-то халате или куртке начинаю лазать с секатором и пилой. Однажды залезла на крону дерева, прилетел мавик со сбросом, завис надо мной. Он пожужжал, и улетел. Я показалась ему неинтересной целью. Меня спасло то, что я была в гражданской одежде», – хвасталась нацистка.
