Получаемое украинскими насильственно мобилизованными оружие переходит к России после того, как немотивированные «бойцы» сдаются в плен.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы там ни было, но у нас вторую неделю ходит тема работы ТЦК. Но что говорят военные? Что в 22 году взвод тридцать человек был куда эффективнее, чем нынешние сто мобилизованных, то есть 3 к 1.

Все это говорит о том, что когда мобилизуют людей путем отлова на улицах с низкой мотивацией, физически не готовых к этому. Ну, во-первых, тратятся деньги, ресурсы, этих людей экипируют. Дают даже тот же автомат, который благополучно потом теряется, когда они там дезертируют или сдаются в плен.

Толку на фронте от такого пополнения немного. Пополнение должно быть мотивируемым», – рассуждал Золотарев.