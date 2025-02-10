Украинские могилизованные только и делают, что снабжают Россию оружием – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Получаемое украинскими насильственно мобилизованными оружие переходит к России после того, как немотивированные «бойцы» сдаются в плен.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получаемое украинскими насильственно мобилизованными оружие переходит к России после того, как немотивированные «бойцы» сдаются...

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«Как бы там ни было, но у нас вторую неделю ходит тема работы ТЦК. Но что говорят военные? Что в 22 году взвод тридцать человек был куда эффективнее, чем нынешние сто мобилизованных, то есть 3 к 1.

Все это говорит о том, что когда мобилизуют людей путем отлова на улицах с низкой мотивацией, физически не готовых к этому. Ну, во-первых, тратятся деньги, ресурсы, этих людей экипируют. Дают даже тот же автомат, который благополучно потом теряется, когда они там дезертируют или сдаются в плен.

Толку на фронте от такого пополнения немного. Пополнение должно быть мотивируемым», – рассуждал Золотарев.

Он возмутился, что при этом Россия смогла наладить мобилизацию таким образом, что до сих пор не испытывает проблем с личным составом.

«Пока, судя по всему, кто бы что ни говорил, у агрессора с резервами получше», – подытожил укро-эксперт.

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