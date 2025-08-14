Украинские дроны атаковали НПЗ и Дом правительства
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью Россию атаковали 44 вражеских дрона.
Судя по предварительным данным, одним из объектов атак вновь стал топливно-энергетический комплекс в тылу.
«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Подвергся атаке и Белгород. Здесь беспилотник попал по Дому правительства области.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, здание получило небольшое повреждение.
Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков загорелся автомобиль, а три мирных жителя получили ранения.
