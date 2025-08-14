Украинские дроны атаковали НПЗ и Дом правительства

Олег Кравцов.  
14.08.2025 08:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 762
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


По данным Минобороны РФ, минувшей ночью Россию атаковали 44 вражеских дрона.

Судя по предварительным данным, одним из объектов атак вновь стал топливно-энергетический комплекс в тылу.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Подвергся атаке и Белгород. Здесь беспилотник попал по Дому правительства области.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, здание получило небольшое повреждение.

Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков загорелся автомобиль, а три мирных жителя получили ранения.

