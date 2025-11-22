Украине хватит денег воевать ещё два года – Царёв
Как бы ни прибеднялась Украина, ей хватит денег ещё как минимум на два года войны.
Об этом эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Было подписано, проголосовано, и даже Венгрия поддержала выделение денег в прошлом году в районе 50 миллиардов евро. Это программа Евросоюза по Украине.
Также была программа в размере 50 миллиардов долларов стран G7 под будущие проценты, начисленные на арестованные золотовалютные резервы Российской Федерации.
Эти две суммы уже проголосованы, деньги под них есть, не надо никаких решений, они просто идут по графику.
25 миллиардов долларов по одной сумме, и 15 миллиардов по другой, то есть всего 40 миллиардов.
Дефицит украинского бюджета в год – это 40 миллиардов долларов. И 53 миллиарда долларов – это золотовалютные резервы Украины», – сказал Царёв.
«То есть мы видим, что денег для украинского бюджета хватает на два года войны. А если не будет поступлений оружия и придется оружие покупать за свои деньги, то хватит на год войны.
Вот эти крики и плач о том, что вот-вот не хватит денег, вызваны тем, что просто Украина очень хочет получить ещё больше денег. Поэтому проблема не в оружии, проблема не в деньгах у Украины, проблема в усталости населения и нежелании населения воевать», – подытожил он.
