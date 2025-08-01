Украина сгубила на фронте уникальных военных инженеров
Украинское командование отправляет на фронт всех без разбору, в том числе, «штучных спецов».
Об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо больше людей, а если больше людей нет – не получили самолетов. Плюс эти все переведены в пехоту, которые были, которые тоже не способствуют этому инженерно-авиационному составу. Много проблем с людьми, с тем, что их не хватает.
При всех нюансах, но заменить авиационного специалиста значительно сложнее, чем заменить наземного специалиста. Классного связиста в армии надо найти, но их в сотни раз больше, чем классного специалиста по авиационному двигателю в армии», – сказал Чмут.
«И когда этого специалиста забирают в пехоту, оно немного понятно, что фронт превыше всего, но вы не создадите, не родите, не научите завтра такого специалиста по двигателям.
А без него весь ваш классный дорогой самолет, который несет ракету, не будет летать. Потому что там один дед был и знал, как оно делает, вот на нем все держалось.
И это проблема. К наземному авиационному персоналу, к нему надо немножечко иначе относиться и больше ценить», – добавил украинец.
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