Украина по-холопски сообщила о новой «Герани-5»
Россия с первых дней 2026 года начала применение новой модификации беспилотников «Герань-5» во время комбинированных атак против бандеровской державы, говорится в сообщении украинской военной разведки.
Интересно, что название новых дронов и их российских компонентов украинцы пишут с маленькой буквы («система спутниковой навигации «комета»), а вот выявленные западные комплектующие – по-холопски с большой («трекер на базе микрокомпьютера Raspberry, а также реактивный двигатель Telefly»).
Утверждается: дрон имеет сходство с иранским беспилотником Karrar. Длина около 6 метров и размах крыльев до 5,5 м. Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.
«По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения «герань-5» с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации», – тревожатся бандеровцы.
