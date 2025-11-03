Украина непрерывно теряет Днепропетровскую область 

Украинская пропаганда, выпячивая отдельные успехи ВСУ, игнорирует общее удручающее положение дел.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению наши пропагандисты там, выбрасывая в провластных телеграм-каналах тактические успехи тех или иных наших подразделений (набираются красивые картинки, пылает техника вражеская и так далее), оставляют за кадром довольно удручающее стратегическое положение на фронте», – сказал Золотарев.

Он обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области, где бои идут в непосредственной близости от важного узла обороны ВСУ админцентра Покровское.

По словам эксперта, кстати, уроженца Днепропетровска, падение этого населенного пункта уже станет угрозой для Павлограда.

«Там хоть и 90 километров до Павлограда, но уже нет городской застройки. Там и не очень тяжело. По высотам выстроили укрепления, но мы же забываем о том, что с этим российская армия научилась справляться с помощью КАБов. И, наоборот, тут надо рассредаточивать войска, чтобы они не попадали под эти молотки», – отметил аналитик.

Он сокрушается, что после Покровского ВС РФ будут продвигаться по степи.

«В Днепропетровской области уже бои в Межевском районе, там уже 16 населённых пунктов потеряли, но падение Покровского усложнит положение Днепропетровской области однозначно. И надо будет уже думать об обороне Павлограда, который является важнейшим промышленным и логистическим центром. Уже, говорят, начали обстреливать Павлоград, там серьёзная проблема.

Я не говорю о всей линии соприкосновения, фронтовой зоне, которая без света – это вопрос весьма недалёкого времени, когда туда начнут прилетать дроны.

Когда фронт менее чем в двух десятках километрах от Запорожья, харьковчане, сумчане могут рассказать, чем это оборачивается», – добавил Золотарев.

