Украинская пропаганда, выпячивая отдельные успехи ВСУ, игнорирует общее удручающее положение дел.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению наши пропагандисты там, выбрасывая в провластных телеграм-каналах тактические успехи тех или иных наших подразделений (набираются красивые картинки, пылает техника вражеская и так далее), оставляют за кадром довольно удручающее стратегическое положение на фронте», – сказал Золотарев.

Он обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области, где бои идут в непосредственной близости от важного узла обороны ВСУ админцентра Покровское.

По словам эксперта, кстати, уроженца Днепропетровска, падение этого населенного пункта уже станет угрозой для Павлограда.

«Там хоть и 90 километров до Павлограда, но уже нет городской застройки. Там и не очень тяжело. По высотам выстроили укрепления, но мы же забываем о том, что с этим российская армия научилась справляться с помощью КАБов. И, наоборот, тут надо рассредаточивать войска, чтобы они не попадали под эти молотки», – отметил аналитик.

Он сокрушается, что после Покровского ВС РФ будут продвигаться по степи.