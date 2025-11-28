Украина, Молдова и Румыния уже готовы к нападению на Приднестровье – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшее время возможна провокация в Приднестровье, организованная Румынией, Молдовой и Украиной. Это нужно для того, чтобы растянуть российские резервы и заставить ее снизить или остановить темпы наступления на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, с подготовкой такой провокации связан инцидент с российским разведывательным дроном, который якобы упал на крышу сарая в молдавском приграничье.