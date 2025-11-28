Украина, Молдова и Румыния уже готовы к нападению на Приднестровье – эксперт

В ближайшее время возможна провокация в Приднестровье, организованная Румынией, Молдовой и Украиной. Это нужно для того, чтобы растянуть российские резервы и заставить ее снизить или остановить темпы наступления на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, с подготовкой такой провокации связан инцидент с российским разведывательным дроном, который якобы упал на крышу сарая в молдавском приграничье.

«Есть один очень интересный нюанс – это провокация против Приднестровья. Смотрите, вчера уже прошла информация о том, что беспилотники полетели в Молдавию, и Молдавия начала орать на весь мир: «Нас бомбят русские». Это означает очень элементарно просто… Украина в течение лета проводила рекогносцировку Приднестровья, с той стороны Молдавии проводили румыны, натовцы и Молдавия. Здесь зреет операция по захвату Приднестровья.

Что это дает? Это дает стабилизацию фронта, западного фронта. В плане чего? Россия должна будет сейчас решать две задачи. Первая, как обеспечить 250 тысяч граждан Российской Федерации защитой от возможного вторжения и уничтожения. Второе, 25 тысяч боеприпасов у Колбасны могут стать или добычей Украины, или взлететь на воздух.

Взлететь на воздух – это взрыв двух «Хиросим», сразу же идёт обвинение России в невозможности сохранить вот эти боеприпасы и нанесение ущерба Центральной Европе. Значит, нужно формировать фронт непонятно с каких сил, то есть останавливается наступление на всех фронтах, потому что стабилизация вот этой провокации необходима с точки зрения выигрыша времени и защиты Приднестровья. Я думаю, что эта провокация возможна в ближайшее время», – заявил Матвийчук.

