«Украина исчерпала ресурс»: Кулеба призывает к заморозке
Наиболее оптимальным сценарием развития событий для Украины будет остановка конфликта по текущей линии фронта, но с сохранением курса на членство в НАТО.
Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В нынешней реальности наиболее оптимистическим сценарием является фиксация сторон на местах без юридического признания их достижений и потерь. И без отказа Украины от НАТО. Если удастся построить такой эквилибрум в нынешней реальности, это будет нормальным…
Мы исчерпали ресурсы, которые произвели сами, которые нам отправляют, остатки от Байдена поступают, Трамп военную помощь не отправляет, Европа не увеличивает производство оружия и закупки оружия, не компенсирует хотя бы частично отсутствие американской поддержки. Фронт в таком раскладе рано или поздно начинает проседать, Россия идет вглубь Украины», – заявил Кулеба.
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