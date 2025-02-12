«Украина исчерпала ресурс»: Кулеба призывает к заморозке

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Наиболее оптимальным сценарием развития событий для Украины будет остановка конфликта по текущей линии фронта, но с сохранением курса на членство в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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