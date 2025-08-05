Украина – это королева на мировой шахматной доске! – Зе-дипломат

Вадим Москаленко.  
05.08.2025 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Официальному Киеву нужно срочно расширять кадровый дипломатический состав, как минимум, раз в десять.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор «киевского форума по безопасности», экс-замглавы МИД Украины Данил Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальному Киеву нужно срочно расширять кадровый дипломатический состав, как минимум, раз в десять. Об...

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«Суверенитет, членство в НАТО и ЕС – это наша «перемога»! Как достичь? Поддержка фронта, настоящее внутреннее национальное единство и укрепление нашей международной активности. Сейчас украинских дипломатов более 2 тысяч, что соответствует приблизительно уровню Чехии. Во время такой войны нам нужно количество дипломатов на уровне как минимум Великобритании – это до 20 тыс. кадровых дипломатов.

Пора развиваться и перестать рассматривать МИД как какое-то придворное учреждение офиса президента, нужна качественная дипломатия, где МИД будет отыгрывать роль мозгового центра глобального украинского присутствия», – вещал бывший замглавы украинского МИДа.

Ведущий Дмитрий Тузов, который очень проникся речью гостя студии, уточнил, какой фигурой дипломат видит Украину на большой шахматной доске.

«Хороший вопрос. Украина в сердце каждого из нас – это король. Но, конечно же, Украина – это королева (ферзь – ред.). И в такую Украину-королеву я верю», – пафосно ответил Лубковский.

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