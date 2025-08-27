Казалось бы, удивительно – почему Астана вообще не реагирует на нападения БПЛА ВСУ на нефтяную инфраструктуру, которая пополняет бюджет Казахстана? Ответ кроется в указаниях со стороны Лондона и стремлениях Киева занять место в Транскаспийском маршруте. Конечная цель этого плана – подорвать влияние России в Центральной Азии.

В минувшую субботу Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Владимира Зеленского с украинским «Днем независимости», а на следующий день в качестве «благодарности» последовала атака украинских ударных беспилотников на нефтеналивной терминал в Усть-Луге, что в Ленинградской области, откуда осуществляются поставки «чёрного золота», добытого в Казахстане. Только в месяц «КазТрансОйл» экспортирует через терминал до 1,2 млн тонн, не считая отправку угля через ту же Усть-Лугу.

Естественно, что со стороны властей РК никакой реакции на этот удар не последовало, и ситуация очень напоминает март этого года, когда была надолго выведена из строя нефтеналивная станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума из-за такого же нападения БПЛА ВСУ. Тогда бюджет РК недосчитался более 2 миллиардов долларов, но в ставке Токаева как воды в рот набрали.

Под аналогичной угрозой оказались поставки казахстанской нефти в страны ЕС и по трубопроводу «Дружба», который подвергся недавно целому ряду атак со стороны Киева. И вновь Астана промолчала. Проявление мазохизма в запущенной форме? Нет, попросту приказы хозяев из Англии, которые предписывают Акорде не выражать неудовольствия. Руками Киева сейчас попросту обрубаются маршруты транспортировки энергоносителей через территорию России, – с целью перенаправления на Транскаспийской коридор через тот же Азербайджан.

При этом, и в Киеве надеются урвать себе «кусочек счастья» от этого обходного маршрута, мечтая стать перевалочной базой по перекачке казахстанской и даже туркменской нефти в ЕС. С азербайджанской нефтью в Одессе после прилёта «Гераней» как-то не срослось, но теперь осуществляется попытка провернуть махинацию уже с казахами. В Астане похоже тоже не против, так как известно, что молчание – это знак согласия.

Более того, казахстанские власти активно выслуживаются перед украинскими, отслеживая и арестовывая по наводке СБУ участников СВО. Последний случай касается осуждения на 5 лет заключения в Атырау медика, который оказывал помощь раненным на Донбассе в 2024-м году. Его признали виновным по известной статье 172 УК РК— участие в иностранном вооруженном конфликте при отсутствии признаков наемничества, по которому уже осуждено за 10 лет более ста человек, и все они были на стороне ЛДНР и России.

Кстати, украинский МИД неспроста сформировал специальное управление по Центральной Азии, которое будет заниматься регионом именно в расчёте на переориентацию тех самых транспортных маршрутов. Еще одна задача – помогать склонять местные элиты ускорить собственную версию «евроинтеграции».

Украинский посол в Казахстане Виктор Майко в интервью национал-либеральному изданию exclusive.kz дал понять, что Астана воспринимается как форпост западной экспансии в регионе:

«Конечно, Казахстан — это ключевая страна. В силу и политического веса, и экономического веса, и, в общем-то, сформировавшихся отношений со всеми остальными странами региона и вне региона».

Задача украинских дипломатов прозаичная – правдами и неправдами настроить не только верхушку, но и широкие общественные слои бывших советских среднеазиатских республик против России. Для этого и запускаются с участием западных и украинских спецслужб информационные кампании о неких попытках «переворотов» или «о военной угрозе» с Севера. Похоже, что такая подрывная работа будет Киевом только усилена.