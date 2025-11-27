Уиткофф и Рубио схлестнулись в дворцовой войне из-за Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Публикация в «Блумберг» якобы прослушки телефонного разговора с россиянами спецпосланника Стива Уиткоффа – это результат внутриамериканских интриг.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходит замредактора польского военного портала Defence24 Мариуш Маршалковский.

«Трамп назначил различных уполномоченных. Это означает, что для решения каждого глобального конфликта президент США назначает доверенное лицо. Проблема в том, что ни один из этих уполномоченных не является профессиональным дипломатом. В то же время, главная роль Госдепартамента в этой области была отнята у него. Она была передана лицам, которые были так или иначе связаны с Трампом до его избрания президентом, будь то деловые или социальные связи. Он доверяет им и общается с ними. Уиткофф и Трамп знакомы более сорока лет, ещё со времён работы в сфере девелопмента недвижимости в Нью-Йорке», — напомнил Маршалковский изданию Wirtualna Polska.

По его словам, люди, которые не имели никакого отношения к дипломатии, сегодня отвечают за переговоры по важнейшему мирному плану и разрешение крупнейшего конфликта со времен Второй мировой войны.

«К сожалению, как бизнесмен, Уиткофф склонен стремиться к быстрому завершению дел, не задумываясь о долгосрочной перспективе. Для него задача проста: остановить войну на Украине. Неважно, проиграет ли украинская армия и попадёт ли полстраны в руки России. Уиткофф здесь только для того, чтобы выполнить свою работу», — отмечает Маршалковский, тем самым, по сути, признавая, что обвинения Уиткоффа в работе на Москву беспочвенны.

По словам собеседника издания, противостоит Уиткоффу глава Госдепа Марк Рубио, который считает, что спецпосланник Трампа вмешивается в его полномочия.

«Кроме того, у Виткоффа есть конфликт интересов со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Келлог в большей степени представляет интересы Киева. Однако очевидно, что в администрации он в меньшинстве, поэтому и собирается покинуть свой пост в январе. Поэтому мы наблюдаем разного рода дворцовые войны», — считает замредактора Defence24.

Он не исключает, что утечка записи произошла из-за действий американских служб.