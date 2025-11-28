Украинцы, для которых не имеет значения язык общения, должны покинуть свою страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призывает никогда не говорить «какая разница» во время языковых дискуссий.

«Если у вас здесь разницы нет, вам государство не нужно, потому что это суть государства вашего!», причитал экс-президент.

Он предлагает таким людям собирать чемоданы и ехать в Россию.

«Есть государство, где эти, как их, угрофинские кокошники, косоворотки монгольские носят и так далее», – фонтанировал русофобией бывший главы Украины.