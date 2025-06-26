Удары США по Ирану вернули интерес Китая к газопроводу из России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война между Израилем и Ираном и удары США вернула интерес Китая к строительству нового газопровода из России «Сила Сибири-2», который ранее увяз в долгих согласованиях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к властям КНР.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке эксперты активно обсуждали его последствия для Москвы. По мнению наблюдателей, они могли быть как позитивные (отвлекает внимание от Украины, рост цен на нефть), так и негативные (потеря влияния в регионе). Вопреки опасениям, первое ощутимое последствие войны оказалось позитивным для Кремля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Еще один плюс для Москвы – растет интерес Пекина к российской нефти, говорят опрошенные газетой аналитики. Это может стать первым реальным последствием короткой войны на Ближнем Востоке для Кремля.

Китай начал пересматривать отношение к российским энергоресурсам из-за большой зависимости от газа и нефти с Ближнего Востока. Короткая война между Израилем и Ираном, к которой присоединились США, показала уязвимость этих поставок.

«Сейчас около 30% импортируемого Китаем газа поступает в сжиженном виде (СПГ) из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, который Иран во время эскалации конфликта угрожал перекрыть. А китайские НПЗ в значительной степени зависят от дешевой иранской нефти (аналитики говорят, что больше 90% иранской нефти сейчас поставляется в КНР)», – говорится в публикации.

Несмотря на перемирие на Ближнем востоке, в Пекине продолжают изучать возможность альтернативных поставок энергоносителей, отмечают источники и аналитики, с которыми говорили журналисты.

«Это вернуло интерес к газопроводу «Сила Сибири-2», который в последнее время увяз в спорах о ценообразовании и условиях владения, пишет газета. Предполагается, что Москва включит вопрос об этом газопроводе в повестку встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае в сентябре, говорят аналитики, опрошенные газетой», – добавляет издание.

Одной из официальных причин, которые Китай называл России, объясняя задержки с договоренностью о газопроводе, было то, что Пекин ограничивает импорт нефти и газа из одной страны до 20%, сказали источники газеты из Китая.

Впрочем, отмечает WSJ, даже при достижении договоренности по «Силе Сибири-2» строительство газопровода займет не меньше пяти лет.

Также сохраняются препятствия, останавливавшие развитие проекта раньше: разногласия сторон о ценах на газ и необходимость значительных инвестиций в проект. Разногласия возникают и в вопросе о собственности: Пекин требует долю в проекте, а Москва не хочет идти на это,.

Проект «Сила Сибири — 2» может помочь Москве перенаправить в Азию часть газа, который раньше продавался в Европу. После его ввода в эксплуатацию Россия сможет поставлять в Китай 98 млрд кубометров газа.

Это примерно половина от того, что до войны Россия поставляла в Европу (больше 200 млрд кубометров на пике). Одной из причин, по которым проект зашел в тупик, стало требование Китая продавать газ по внутрироссийским ценам, писала в прошлом году британская Financial Times.

Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе, по мере продвижения Китая к целям в области «зеленой» энергетики, Пекин будет расширять роль природного газа как так называемого «переходного топлива» между углеводородной и пост-углеродной эпохами.

Китай также заинтересован в укреплении отношений с Россией в то время, когда администрация Трампа открыто обсуждает попытки вбить клин между Пекином и Москвой, говорят источники, близкие к руководству Китая. Продолжение строительства замороженного газопровода может помочь укрепить эти связи.