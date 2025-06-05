Удар по Крымскому мосту никак не влияет на логистику СВО – Дроздов

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Обеспечение российских войск никак не зависит от Крымского моста, потому попытка его разрушить – это показуха, которая имеет только символическое значение для Украины.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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