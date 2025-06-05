Удар по Крымскому мосту никак не влияет на логистику СВО – Дроздов
Обеспечение российских войск никак не зависит от Крымского моста, потому попытка его разрушить – это показуха, которая имеет только символическое значение для Украины.
Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это такая история, она больше эмоциональная. И, собственно, аналитики говорят, что это надо как раз с точки зрения не ведения войны, ибо оно для войны не имеет никакого значения. Потому что все оружие, техника поставляется Россией и оккупантам в Крым сухопутно через Приазовье, через Мариуполь, через открытую железную дорогу, по которой, заметьте, никогда ничего не прилетало, еще когда она строилась.
Эта обводница, которая идет от России по Приазовью до Керчи. Весь Крым соединен врагом сухопутно с континентальной Россией. Керченский мост в военных целях, это военные аналитики так говорят, не используются. Поэтому это скорее эмоциональная составляющая, удар по символу оккупации», – заявил Дроздов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: