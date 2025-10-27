У России – успехи на Запорожском направлении

Минобороны России сообщило сегодня о занятии трех населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях – Егоровки, Новониколаевки и Привольного.

« Теперь существует реальная возможность (хоть это будет и тяжело) подойти к Гуляйполю с нескольких сторон, всё зависит от правильности штурмов и не только. Гуляйполе – одно из самых важных укреп районов в Запорожской области», – комментирует в своем канале участник СВО с позывным «Осетин».

Военкор Александр Коц напоминает, что контроль над Гуляйполем «позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховым».

ВС РФ наступают с направлений, где их не ждал противник, указывает блогер Юрий Подоляка.

«Он нас ждал с юга. Именно со стороны юга строились все его укрепления. И рейд нашей группировки «Восток» им во фланг и тыл, делает их по сути бесполезными.

Что, я очень надеюсь, по итогу приведет к освобождению северного левобережного Запорожья и выведет нас и к самому административному центру Запорожской области».