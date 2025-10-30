У России серьезные продвижения к Запорожью, – Коц

Российская армия имеет серьезные успехи и предпосылки к операции по освобождению Запорожья. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы уже читаем заход в тыл Гуляйполю – это такой серьёзный узел обороны противника на Запорожском направлении, за которым просто ничего нет к северу – никаких фортификаций.

Привольное, Николаевка – это уже практически в тылу Гуляйполя, то есть ещё Успеновку возьмём, довольно крупный населённый пункт, и всё, и можно начинать Гуляйпольскую операцию по освобождению.

Причем, мало того, что мы подошли к нему с востока и с севера, и уже даже охватываем северо-запад, у нас же еще и группировка-то стоит с юга, под Пологами, и мы совершенно спокойно будем давить со всех сторон, будем схлопывать гуляйпольский гарнизон.

А что означает схлопывание гуляйпольского гарнизона одновременно? Это означает, что мы продолжаем движение на запад в сторону второго крупного узла обороны…

Если после Гуляйполя мы идем на Орехов с таким же успехом, то есть далее и с юга, и с востока, и с севера, – а дальше уже город Запорожье и мы видим, что и там, в районе Каховского водохранилища, уже активизировались бои», – заявил Коц.