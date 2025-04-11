У нас забирают победу из рук. Пора определяться с целями СВО – полковник Матвийчук

Анатолий Лапин.  
11.04.2025 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США пытаются лишить Россию победы на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются лишить Россию победы на Украине. Об этом в эфире телеканала «Красная линия»...

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«Я думаю, что Трамп уверовал в свою победу, победа вырывается из рук нашего военно-политического руководства не потому, что армия не способна победить, а потому, что руководство не может определиться, в каком виде ему нужна победа. Победа обычно всегда – это конечный результат войны, это должно с чем-то нарисоваться, что это: флаг на Банковой, это разгром, капитуляция, вход наш в Киев. У нас пока только общие разговоры об интересах, о задачах», – сказал полковник.

По его словам, эти задачи расплывчатые.

«Мы не можем понять до сих пор, что такое демилитаризация, что такое денацификация. Давайте мы определимся, что денацификация, это когда последний нацист сядет в тюрьму и на Магадане будет урановую руду копать.

Я не умаляю героизм солдат, не умаляю героизм офицеров, я хочу сказать, что пора определиться с политическими целями. Любая война должна иметь политические цели, с военными целями. И последнее: с доктриной введения общероссийской оборонительной операции. Там идет наступательная операция по демилитаризации Украины, но в масштабах страны мы все в обороне. Против нас ополчился весь бывший фашистский мир», – заявил Матвийчук.

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