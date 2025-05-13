У нас нет шансов на двусторонних переговорах с Россией – Дроздов
Украине не на что рассчитывать на прямых переговорах с Россией, если она не сможет вовлечь туда третью сторону.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Локомотив темы примирения – это локомотив трехсторонних переговоров. Идея мира заключается в трехсторонних переговорах, потому что если допустить прямые, то там шансов ноль, потому что там не с чем выходить, понимаете? И оно, как и война, заведомо асимметричная, неровная, неравнопартнерская, неравнопаритетная ни по ресурсам, ни по размерам, ни по чему. Такие прямые переговоры автоматически таковыми тоже являются, и для мира это очевидно.
Как раз в том тот суть, что на прямые переговоры, где нечего сильно ставить, не с чем выходить. Против «Орешника», против ядерного оружия, что выставишь? Трехсторонние – это уже геополитика, это уже нефть, это уже теневой флот, это уже санкции, пошлины, тарифы третьих государств.
А когда прямые переговоры, там что? Там есть сильный враг и слабая жертва. Перед дефолтностью, перед взрывным состоянием общества, с абсолютной зависимостью от третьих сторон, где все оружие и все деньги, в прямых переговорах все более плоско и жестко. Там не поиграешь теневым флотом, там не поиграешь нефтью, там не поиграешь санкциями на энергоносители. На прямом старте сильных препятствий у врага нет, если у него выигрышные позиции, 20% территории оккупированы, окопаны, минированы, что там сильно поговорить?», – заявил Дроздов.
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