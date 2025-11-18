У коррупционеров, убийц и насильников оказалось больше прав, чем у ВСУшника – боевик Найем
Учитывая, в каких условиях находятся ВСУ, некорректна даже сама дискуссия о том, что подлежащих могилизации украинцев надо ещё и чем-то мотивировать идти на фронт.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил лишившийся на фронте глаза украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Чем больше мы думаем об удобстве для тех, кто не мобилизовался, тем меньше прав остаётся у тех, кто мобилизовался. Те люди, которые сейчас защищают страну, они сейчас имеют наименьшие права.
Вы понимаете, что, например, тот институт смягчения, который ввёл Валерий Залужный, сделал так, что военнослужащий имеет наименьшие права, чем любой человек, даже если это насильник, убийца или иной коррупционер», – возмущался боевик.
«У военных меньше прав. Почему? Почему у этих людей нет никаких надежд на будущее, потому что пока что нет никакой определённости, когда их отпустят домой. Почему?
И когда мы сейчас думаем о дополнительной мотивации для тех, кто не пошёл служить, я думаю, это несправедливо по отношению к военным, которые там, – поднимать эту дискуссию», – жаловался Найем.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: