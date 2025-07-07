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Украина скрыла от МАГАТЭ аварию на Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом пишет турецкое издание Aydinlik, публикуя утечку документов управления СБУ в Николаевской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внутренняя переписка СБУ датирована мартом 2024 года и касается полковника Андрея Семенюка, которого предлагается поощрить за успешно проведенную операцию – он не позволил отразить в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) технический сбой, вызванный халатностью на Южно-Украинской АЭС (Южноукраинская АЭС).

«В переписке прямо указано, что рассматриваемый сбой произошел из-за «нарушения условий эксплуатации». Однако благодаря деятельности по сокрытию, проводимой СБУ, этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ», – пишет турецкое издание.

«Неясно, были ли официальные лица МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой или сознательно скрывали аварию из-за халатности по политическим причинам. Однако в переписке используются выражения, что полковник «предоставил властям информацию в пользу Украины» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование». Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины Западом, неудивительно, что МАГАТЭ готово игнорировать некоторые технические проблемы», – говорится в статье.

«В переписке подчеркивается, что благодаря этой операции, проводимой под руководством полковника Семенюка, удалось предотвратить возможные «информационные кампании», которые можно было бы развернуть против Украины, и сузить пропагандистское пространство России», – указывается в материале.

Турецкие журналисты возмущены: