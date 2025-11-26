Трусливая и коррумпированная Европа готовится к войне, но всячески пытается её избежать! – подстрекатель Каспаров
Европа в большинстве своём представляет собой «коррумпированную бюрократию, которая пытается любой ценой оставить статус-кво», когда за неё воюют и погибают украинцы.
Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нет, вообще-то Европа готовится к войне. У меня была встреча и с министром обороны Голландии, хорошая встреча была с Кубилюсом [eврокомиссар по вопросам обороны и космоса]. Что интересно, я там был на одной из панелей, там министр обороны Швеции был и (она женщина) начальник Генштаба Канады.
И вопрос, который я там всё время пытался задать – будем воевать или не будем, если вдруг Путин переходит границу НАТО? На это у нас ответа, между прочим, нету. Нет, когда мы выходим за кулисы, всё в порядке, они все сами соглашаются. Но когда надо сказать что-то публично, то вдруг охватывает такой лёгкий политический паралич», – возмущался Каспаров.
Он с бешенством набросился на европейцев.
«Мы имеем дело с коррумпированной бюрократией, которая пытается любой ценой оставить статус-кво. Почему ничего не случилось после нападения на Грузию? Потому что так удобнее было. После аннексии Крыма ничего не случилось, на самом деле. Четыре года войны – вот только сейчас Европа начинает раскручивать военное производство. Четыре года прошло!
И всё равно пытаются найти алгоритмы, как бы избежать войны. Причём, такие очень детские отговорки. Выступает, скажем, военный из Швейцарии и говорит: «ужасная ситуация в Украине, забирают детей, но мы не отдадим наших детей». Вот, слово… «наших» детей!
Они всё равно пытаются разделить эту ситуацию. Нет, они понимают, что Украина их закрывает сегодня своими телами, своей кровью просто защищает Европу, но вывод делать не готовы!», – возмущался иноагент.
