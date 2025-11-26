Трусливая и коррумпированная Европа готовится к войне, но всячески пытается её избежать! – подстрекатель Каспаров

Европа в большинстве своём представляет собой «коррумпированную бюрократию, которая пытается любой ценой оставить статус-кво», когда за неё воюют и погибают украинцы.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет, вообще-то Европа готовится к войне. У меня была встреча и с министром обороны Голландии, хорошая встреча была с Кубилюсом [eврокомиссар по вопросам обороны и космоса]. Что интересно, я там был на одной из панелей, там министр обороны Швеции был и (она женщина) начальник Генштаба Канады. И вопрос, который я там всё время пытался задать – будем воевать или не будем, если вдруг Путин переходит границу НАТО? На это у нас ответа, между прочим, нету. Нет, когда мы выходим за кулисы, всё в порядке, они все сами соглашаются. Но когда надо сказать что-то публично, то вдруг охватывает такой лёгкий политический паралич», – возмущался Каспаров.

Он с бешенством набросился на европейцев.