Трамп «разочаровал и озлобил» Зеленского, поломав ему все планы на саммите G7 в Канаде

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Британская газета The Guardian пишет о скомканном и крайне неудачном визите Владимира Зеленского на саммит G7 в Канаде и о том, стоит ли ему теперь, в силу сложившихся обcтоятельств, лететь на саммит НАТО.

«Зеленский сел за стол переговоров с другими членами группы G7 на специальной сессии, посвященной Украине, но главная цель сессии состояла в попытке заручиться поддержкой Трампа для оказания давления на Путина с целью договориться о прекращении огня. Эта цель была сведена на нет внезапным уходом президента США, о котором было объявлено коллегам-лидерам G7 во второй половине дня. Зеленский также должен был встретиться с Трампом один на один», – говорится в материале.

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Чувство разочарования, которое Украина не могла выразить публично из-за необходимости сохранить поддержку Трампа, усилилось тем фактом, что Зеленскому транслировали новости о массированной атаке России на Украину, когда он летел на самолете на встречу в Канаду, – добавляет газета.

«Украинские дипломаты были разочарованы, а в некоторых случаях озлоблены отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде только для того, чтобы президент США вернулся домой в ночь перед тем, как два лидера должны были встретиться. Еще одним ударом для Киева стало то, что США наложили вето на совместное заявление по Украине с саммита на том основании, что формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с Владимиром Путиным», – говорится в публикации.

Вместо этого некоторые формулировки, связанные с войной, будут включены в частное заявление премьер-министра Канады Марка Карни, но это совсем не то же самое, как если бы такие слова прозвучали, как консолидированная позиция «Семерки».

У Зеленского теперь сомневаются, стоит ли ему стоит ехать на саммит НАТО на следующей неделе, поскольку нет никаких гарантий, что там будет Трамп, добавляет издание.

Один из украинских конфидентов газеты сказал: «Существует постоянная опасность того, что Украина станет жертвой событий и недостаточного внимания Трампа. Владимир Путин знает об этом, и, возможно, именно поэтому прошлой ночью на Украине произошло такое крупное нападение».

По данным британской газеты, Украина предлагала Вашмнгтону купить американское оружие, в том числе новые системы ПВО, за деньги, чтобы обойти жалобы Трампа на то, что Украина истощает бюджет США.

Во время встречи с хозяином G7, канадцем Марком Карни, Зеленский не сделал прямого намека на решение Трампа отсутствовать. Глядя на него пессимистично, он сказал:

«Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными до тех пор, пока Россия не будет готова к мирным переговорам».

Зеленский также заявил, что саммит G7 является одним из двух прекрасных шансов оказать коллективное давление Запада на Трампа и обсудить планы Украины по закупке систем противовоздушной обороны и оружия на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов у Соединенных Штатов в качестве формы гарантий безопасности.

Были сигналы о том, что США готовы продать оружие Украине, но Трамп, который снова говорил с Путиным на днях, утверждает, что предоставление оружия Украине только продлит войну, которую он намерен прекратить.

Зеленский также добивался согласия США на снижение потолка цен на нефть с 60 долларов за баррель до 45 долларов в попытке сократить доходы от российской нефти. Ограничение цен на нефть, требующее комплексного правоприменения, было введено странами G7, и для его эффективного введения потребуется хотя бы молчаливая поддержка США.

Несмотря на то, что в последнее время произошел скачок цен на нефть из-за иранского кризиса, дебаты о снижении ценового потолка стали центральным вопросом из-за медленного падения цен на нефть.

Тем не менее, Украину и тут ждало разочарование. В ходе обсуждений на саммите Трамп выразил нежелание вводить какие-либо дальнейшие санкции, заявив, что европейцы должны «сделать это в первую очередь» и что «санкции стоят нам много денег, миллиарды и миллиарды долларов».