Трамп поиграл на многовекторности Лукашенко – восторгу белорусских политологов нет предела

Президент США Дональд Трамп позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Об этом он написал в своей соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1,300 дополнительных заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем», – написал Трамп.

Судя по всему, он набрал Лукашенко уже после того, как его самолет вылетел на Аляску.

Пресс-служба белорусского президента уточняет, что Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято. Также белорусский президент поздравил американского коллегу с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.

Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока.

Разговор Лукашенко и Трампа переводил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Судя по всему, в переговорном процессе будет участвовать еще и Александр Лукашенко и это, как мы видим, уже по сути происходит. Трамп фактически это подтверждает, значит, мы близки к миру», – написал в своем тгк белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Не Зеле. Не Урсуле. Не Макрону. Что с ними говорить? Перед судьбоносной встречей с Путиным Трамп звонит Лукашенко. Миссия Александра Лукашенко приобретает уже планетарный масштаб», – радуется телеведущий Григорий Азаренок.

«А мы всегда чувствовали, что Александр Григорьевич главный… Он просто скромный», – пошутил российский публицист Максим Шевченко.

«Полное отсутствие каких-либо экспертов по России в своей администрации Трамп накануне встречи с Путиным на Аляске компенсирует телефонным разговором с Лукашенко. Очень любопытная деталь!», – пишет политолог Максим Жаров.