Трамп оставляет минное поле для ЕС и ящик Пандоры для Украины
Если США признают Крым российским, то это грозит Европе переделом границ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Один из подписчиков задал ему вопрос, переделает ли Google карту Украины, если Трамп в одностороннем порядке примет решение, что США признают Крым российским.
Укро-эксперт заметил, что тема признания американцами Крыма без принуждения к этому Украины вбрасывается уже не первый раз.
«Правильно европейцы как раз говорят, что Трамп в этом случае просто оставляет минное поле Европы, которая вся перепахана войнами. И это конфликт на конфликте, где карты переписывались 250 раз. И тут такого рода решение, которое оставляет после себя Трамп.
Ключевое – чтобы мы не признали. Если потом администрация поменяется в Штатах, то может появиться другая ситуация. Но ключевое, чтобы не признали мы, потому что для нас это ящик Пандоры, который будет потом разрывать всё политическое поле после войны», – рассуждал Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: