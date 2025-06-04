Трамп не даст Украине денег, но нагадит России – перебежчик Касьянов

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Президент США Дональд Трамп будет сокращать помощь Украине, но может обложить 500-процентными пошлинами всех покупателей российской нефти.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это единственный серьезный инструмент давления, который есть у США, поскольку одна из целей внутренней политики Трампа это сокращение дефицита бюджета. Поэтому он не будет увеличивать расходы бюджета на Украину. Он будет его сокращать или переведет в кредитную форму», – сказал Касьянов.

По его мнению, закон о 500-процентных пошлинах будет принят только тогда, когда Трампу удастся заменить на мировом рынке нефть России, которая является вторым по объему производителем.