Трамп не даст Украине денег, но нагадит России – перебежчик Касьянов
Президент США Дональд Трамп будет сокращать помощь Украине, но может обложить 500-процентными пошлинами всех покупателей российской нефти.
Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это единственный серьезный инструмент давления, который есть у США, поскольку одна из целей внутренней политики Трампа это сокращение дефицита бюджета. Поэтому он не будет увеличивать расходы бюджета на Украину. Он будет его сокращать или переведет в кредитную форму», – сказал Касьянов.
По его мнению, закон о 500-процентных пошлинах будет принят только тогда, когда Трампу удастся заменить на мировом рынке нефть России, которая является вторым по объему производителем.
«Если такой закон будет принят, то начало его реализации будет зависеть от способностей США договориться с производителями нефти во всем мире, чтобы они могли увеличить объемы своей добычи и поставки на экспорт так, чтобы эти объемы заместили исключаемые поставки со стороны России», – рассуждал Касьянов.
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