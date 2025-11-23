Трамп на пару с бандитом Будановым вытащили из белорусской тюрьмы украинскую террористку
США и лично Дональд Трамп добились освобождения из белорусской тюрьмы террористки Марии Мисюк, создавшей экстремистскую группу «Черные соловьи», которая готовила подрывы административных зданий в белорусских райцентрах.
Об этом в своем тгк отчитался глава ГУР Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня Украина вернула домой 31 нашего гражданина, которых задержали на территории Республики Беларусь. Мужчины и женщины, осужденные к срокам от 2 до 11 лет наконец на родной земле. Самой молодой освобожденной всего 18 лет. Благодарю США и Президента Дональда Трампа за содействие в возвращении наших граждан с территории Беларуси и РФ», – написал Буданов.
Он лично приехал на границу встречать только террористку Мисюк.
«Мужчина встретил и спрашивает: ты знаешь, кто я такой. Говорю – нет, не знаю. Он говорит: я глава ГУР. Может, пошутил, а может, это Буданов. Кто сейчас глава ГУР? Я не знаю, я в тюрьме сижу», – поделилась Мисюк.
Она попала под влияние украинских националистов еще в 14 лет. Узнав об этом, родители вывезли дочь в Белоруссию. Но девушка продолжала поддерживать отношения с куратором из ГУР, который развращал подростка, выдавая себя за трансгендера.
Интимная переписка не мешала ему передавать подопечной инструкции, в том числе, по изготовлению взрывных устройств. Под чутким руководством гуровца Мисюк создала террористическую группу. На съемной квартире в городе Барановичи они собирали бомбы и задумали подорвать райотдел милиции.
«Она сумасшедшая. От неё отказались родители и даже не пришли в суд и потом в колонию. Так как группировка Мисюк не успела совершить то, что задумывали — её перебросили через границу по настойчивой просьбе ГУР и США. Все же уверен, что она проживет недолго. Стопроцентно пойдет с такой же идиотской улыбкой «убивать русских» и сдохнет», – прокомментировал освобождение террористки корреспондент RT Константин Придыбайло.
«ГУР МО Украины знает ценность своих кадров, особенно тех, что прошли обкатку, подтвердили свою эффективность. Для девочки 16 лет – это серьезный опыт. Но на войну она не пойдет, ее и не отпустят. Теперь она будет украинским идолом. Она сделает больше, просто вдохновляя и мотивируя.
Буданов ведь не дурак, просто так приезжать на границу. Это первый шаг. Если ей дадут государственную награду — не удивляйтесь. Украина знает как создавать своих национальных героев», – возразила ему белорусская телеведущая Ксения Лебедева.
«ГУР МО известно тем, что не гнушается любых методов в своей работе, в том числе активно используют для сбора разведывательной информации, подготовки диверсий – детей и подростков, включая выходцев из Украины, проживающих в третьих странах.
Белорусские спецслужбы вовремя пресекли деятельность созданной Мисюк группы, не позволив довести террористические преступные замыслы до стадии реализации. Задача – не допустить преступлений и оградить общество от преступников. Эти задачи были выполнены», – написал депутат белорусского парламента Александр Шпаковский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: