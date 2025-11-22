Трамп хочет даром получить российскую Арктику

Максим Столяров.  
22.11.2025 17:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 365
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


«Мирный план» Трампа предполагает сохранение Украины в качестве антироссийского плацдарма, а также получение США контроля над российской Арктикой.

Об этом на канале «Рой-тв» заявил публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Режим остается тем же, антирусский новобандеровский режим, и Украина фактически становится плацдармом, форпостом НАТО на пистолетном выстреле от Москвы по геополитическим меркам.

При этом, численность ВСУ ограничивается 600 тысячами – это чтобы прогонять призывников. То есть, сохранены возможности быстрого наращивания сил Украины.

НАТО, конечно, не размещает свои войска, но очень быстро в Польше будут размещены воздушные силы.

Крепкая деловая охватка трампистов в финансовых моментах. США становятся гарантом, и за это получают компенсации. На восстановление Украины 100 миллиардов отнятых российских активов, и 100 миллиардов даёт Европа. США ничего не будут вкладывать.

А вот остальные отнятые у нас валютные резервы будут пущены на совместные с РФ проекты по освоению Арктики и Дальнего Востока. То есть, нас и осваивать американцы будут за наши деньги. С проникновением, ведь они получают Арктику!» – сказал Калашников.

Он считает, что обсуждать невыгодную сделку приходится из-за того, что ответственные за планирование СВО не смогли «добиться быстрой решительной победы».

Метки: ,

