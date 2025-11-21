Трамп бросил Европу и капитулировал перед Россией! – иноагент Илларионов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Состоящий из 28 пунктов мирный план президента США Дональда Трампа – это то же самое, что акт капитуляции перед Россией.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это капитуляция Трампа и трамповской администрации перед Путиным, перед агрессором, перед его требованиями, пожеланиями, хотелками! И эта капитуляция теперь уже оформлена не в качестве каких-либо утечек, представлений, комментариев – это представлено в качестве документа. И это важно, что это капитуляция Трампа перед Путиным не только на украинском фронте. Это капитуляция Трампа перед Путиным на европейском фронте, на фронте НАТО. Этим документом Трамп дистанцируется от НАТО и от действий НАТО, несмотря на то, что все здесь написано!», – истерил иноагент.