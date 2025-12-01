«Теперь ни одно судно не должно доходить до Одессы и Николаева» – Корнилов

Максим Столяров.  
01.12.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 521
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


На украинские атаки танкеров в Чёрном море Россия «имеет полное право отвечать, и отвечать очень жёстко».

Об этом на канале «Изолента live» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беспрецедентная наглость. Причём, заметьте, украинцы особо и не скрывают, что это они атаковали танкеры, по сути дела, в эксклюзивной экономической зоне Турции. Я считаю, что у нас теперь свободны руки для того, чтобы действительно полностью заблокировать абсолютно любое морское снабжение Одессы, Николаева. Вообще никаких, в том числе, гражданских торговых судов может не прийти в эти порты», – подчеркнул он.

«Они, конечно, опять завопят о голоде, о зерновой блокаде, как тогда они кричали. Кстати, заметьте, куда-то вдруг рассосались все крики про то, что Россия хочет заморить голодом весь мир.

Но не мы это начали. Тут надо чётко зафиксировать, что мы старались, соблюдали все наши гласные и негласные договорённости по свободе гражданского мореходства в Чёрном море», – подчеркнул эксперт.

«Но теперь даже в прибрежных водах, подходящих к Украине, мы по идее имеем полное право отвечать, и отвечать очень жёстко. …Ещё раз, ничего не должно, на мой взгляд, доходить до Одессы и Николаева», – добавил Корнилов.

