Техника кончилась, ВСУ гонят в атаку на квадроциклах

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ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область на квадроциклах, вероятно, из-за дефицита другой техники. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ВСУ попытались прорваться на нашу территорию в Белгородской области, в районе пункта пропуска Колотиловка. Надо сказать, что на Курск шли прям колоннами – и танки, и БТР, и Страйкеры. Сейчас немножко иная картина. Ну да, сначала были инженерные машины, которые там чуть присыпали ров, раздвинули «зубы дракона». Было там три танка, которые тут же были уничтожены. Сейчас они пытаются к нам прорваться на квадроциклах. Чёрт его знает, о чем это говорит – может быть, техники меньше стало, либо они считают, что так им удастся более эффективно действовать на поле боя. Но пока им ничего не удается», – сказал Коц.