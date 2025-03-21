Техника кончилась, ВСУ гонят в атаку на квадроциклах
ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область на квадроциклах, вероятно, из-за дефицита другой техники. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас ВСУ попытались прорваться на нашу территорию в Белгородской области, в районе пункта пропуска Колотиловка. Надо сказать, что на Курск шли прям колоннами – и танки, и БТР, и Страйкеры.
Сейчас немножко иная картина. Ну да, сначала были инженерные машины, которые там чуть присыпали ров, раздвинули «зубы дракона». Было там три танка, которые тут же были уничтожены. Сейчас они пытаются к нам прорваться на квадроциклах.
Чёрт его знает, о чем это говорит – может быть, техники меньше стало, либо они считают, что так им удастся более эффективно действовать на поле боя. Но пока им ничего не удается», – сказал Коц.
«Тут, действительно, есть цель политическая, на фоне разговора Путина и Трампа показать, что вот они еще что-то могут прорваться на нашу территорию, занять какой-нибудь населенный пункт, поднять там украинский флаг – да, без каких-то особых дальше стратегических последствий.
И, конечно, есть и военная сторона этих действий, этих провокаций – это попытаться раздергать наши ресурсы, которые сейчас дожимают противника в Курской области. Пока в Курской области еще не все зачищено», – добавил военкор
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