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Украинским ТЦК грозит народный гнев после войны.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТЦК – это же СБ ОУН. В Украине рассказываются только про ОУН и про Бандеру с, Шухевичем. А как попадали люди в ОУН – умалчивают. Инструментом мобилизации местного населения в ОУН была Служба безопасности ОУН, которую боялись», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что местное население их ненавидело и после войны помогало истреблять.

«Если взять даже бандеровскую статистику, оуновцев было до 100 тысяч человек. Ястребков, так называемых, членов истребительных батальонов, которые добровольно помогали НКВД ликвидировать, было более 250 тысяч. Почему это делали местные жители Волыни, Галиции, Подолья? Потому что система мобилизации в ОУН была такая же, как система мобилизации в ТЦК. Приходили и брали в заложники: Кто тут у тебя, сын? Пойдешь в леса партизанить. А для тех, кто на это не соглашался, были свои методы», – добавил политолог.

Уралов напомнил, что эти практики сначала эмигрировали с бандеровцами на Запад, а после развала Союза вернулись на Украину.