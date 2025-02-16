Такер Карлсон не смог сдержать смех из-за трусливой позиции Германии по «Северному потоку»
Американский телеведущий Такер Карлсон не смог сдержать смех во время обсуждения с венгерским премьером Виктором Орбаном трусливой позиции, которую заняла Германия после подрыва «неизвестными» трубопровода «Северный поток».
«Администрация Байдена навязала Германии «зеленый курс» с помощью взрывчатки – взорвав «Северный поток». Я не понимаю – крупнейший игрок в НАТО совершает теракт против второго по величине игрока в НАТО. Как НАТО еще существует? Почему никто ничего не говорит об этом?» – задал вопрос Карлсон.
Орбан ответил дипломатично, но с явной иронией.
«Венгрия – маленькая страна, 10 миллионов человек, и это совсем друга лига. Если бы это произошло в Венгрии, был бы шум без сомнения. Но, как вы знаете, это – Германия», – сказал венгерский премьер.
Такер Карлсон во время ответа Орбана не смог сдержать смех, а затем интервью было прервано на рекламу.
После перерыва венгерский премьер напомнил, что это уже не в первый раз, когда немцы занимают позицию страуса – так же было 10 лет назад, когда выяснилось, что США прослушивали канцлера ФРГ. Однако Берлин тогда предпочел не раздувать скандал из соображения «евроатлантического единства».
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