Такер Карлсон не смог сдержать смех из-за трусливой позиции Германии по «Северному потоку»

Михаил Рябов.  
16.02.2025 11:27
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Германия, Дзен, Политика, США


Американский телеведущий Такер Карлсон не смог сдержать смех во время обсуждения с венгерским премьером Виктором Орбаном трусливой позиции, которую заняла Германия после подрыва «неизвестными» трубопровода «Северный поток».

Американский телеведущий Такер Карлсон не смог сдержать смех во время обсуждения с венгерским премьером...

«Администрация Байдена навязала Германии «зеленый курс» с помощью взрывчатки – взорвав «Северный поток». Я не понимаю – крупнейший игрок в НАТО совершает теракт против второго по величине игрока в НАТО. Как НАТО еще существует? Почему никто ничего не говорит об этом?» – задал вопрос Карлсон.

Орбан ответил дипломатично, но с явной иронией.

«Венгрия – маленькая страна, 10 миллионов человек, и это совсем друга лига. Если бы это произошло в Венгрии, был бы шум без сомнения. Но, как вы знаете, это – Германия», – сказал венгерский премьер.

Такер Карлсон во время ответа Орбана не смог сдержать смех, а затем интервью было прервано на рекламу.

После перерыва венгерский премьер напомнил, что это уже не в первый раз, когда немцы занимают позицию страуса – так же было 10 лет назад, когда выяснилось, что США прослушивали канцлера ФРГ. Однако Берлин тогда предпочел не раздувать скандал из соображения «евроатлантического единства».

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