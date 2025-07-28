«Свидомое панство» в ярости: новая премьерша Зеленского снялась для Vogue за $100 тысяч

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На Украине набирает обороты скандал, связанный с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая снялась для журнала Vogue для статьи о ней под плашкой «Лидеры».

Отметим, не прошло и недели, как Свириденко сменила на посту премьера Дениса Шмыгаля, который теперь возглавил Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена вопроса – всего 100.000$. Оплачено через лоббистов офиса президента. Деньги заработаны/списаны на строительстве фортификации в Черниговской области. Каждый украинский политик болеет болезнью тщеславия. Любят они пиарить себя в журнале для западной элиты. Ещё ничего путевого для страны не сделала, но уже пиарится», – возмущается в соцсети украинский юрист Андрей Мусиенко.

Депутат Рады от «Голоса» Ярослав Железняк также не скрывает раздражения.

«Хочу принести извинения правительству. Они за первую неделю успели не только записать видосик в пустом зале, но и сделать фотосессию для журнала Vogue. Вот такую коммуникацию правительства я люблю. Так одержим победу», – иронизирует Железняк.

Возмущён и томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.