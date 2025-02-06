Судьбу бывших украинских редкозёмов будут решать Трамп и Путин – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что США должны получить доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов, имел в виду не будущие военные поставки, а расплату за предыдущие.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт также отмечает, что большую часть месторождений уже контролирует Россия, потому договариваться об использовании этих месторождений придется не с Киевом, а с Москвой.