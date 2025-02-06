Судьбу бывших украинских редкозёмов будут решать Трамп и Путин – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что США должны получить доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов, имел в виду не будущие военные поставки, а расплату за предыдущие.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что США должны получить доступ к украинским...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт также отмечает, что большую часть месторождений уже контролирует Россия, потому договариваться об использовании этих месторождений придется не с Киевом, а с Москвой.

«Хочу, чтобы вы понимали, что Трамп может договориться не только с Украиной, но и с Россией об украинских редкоземельных материалах. Оно касается монетизации ранее выделенной помощи, оплаты по счетам.

Я смотрел оригинал выступления Трампа, в нем нет разговора о будущем, в нем нет готовности продолжать Украине оказывать помощь на условиях предоставления доступа к этим минералам, понимаете? Чуть другая ситуация.

Он на самом деле говорит, что Байден давал просто так, а мы заставим Украину заплатить. Тут нет повода для особой радости, для карнавала точно нет повода.

А гарантии для редкоземельных металлов надо искать и у Москвы в этой ситуации, потому что она контролирует уже значительную часть», – заявил Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить