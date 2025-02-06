Судьбу бывших украинских редкозёмов будут решать Трамп и Путин – украинский политолог
Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что США должны получить доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов, имел в виду не будущие военные поставки, а расплату за предыдущие.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт также отмечает, что большую часть месторождений уже контролирует Россия, потому договариваться об использовании этих месторождений придется не с Киевом, а с Москвой.
«Хочу, чтобы вы понимали, что Трамп может договориться не только с Украиной, но и с Россией об украинских редкоземельных материалах. Оно касается монетизации ранее выделенной помощи, оплаты по счетам.
Я смотрел оригинал выступления Трампа, в нем нет разговора о будущем, в нем нет готовности продолжать Украине оказывать помощь на условиях предоставления доступа к этим минералам, понимаете? Чуть другая ситуация.
Он на самом деле говорит, что Байден давал просто так, а мы заставим Украину заплатить. Тут нет повода для особой радости, для карнавала точно нет повода.
А гарантии для редкоземельных металлов надо искать и у Москвы в этой ситуации, потому что она контролирует уже значительную часть», – заявил Бортник.
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