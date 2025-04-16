США втрое снизили сумму долга Украины, но он все равно неотдаваемый

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Агентство Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, утверждает, что упертость администрации Зеленского в переговорах с США по ресурсной сделке дала свои плоды, и по итогам обсуждений Киеву удалось добиться почти невозможного – США в три раза снизили сумму долговых требований к Украине по ресурсной сделке.

«Администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, оказанной США Украине с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов», – сообщает агентство.

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При этом, у Трампа не отказались от других «жестких» параметров соглашения. Не изменился и сам подход, рассматривающий получение доступа к недрам в обмен на уже оказанную ранее помощь. Украина, в свою очередь, требует более выгодных условий и отказывается признавать военную помощь США долгом.

«США по-прежнему рассматривают сделку как возможность вернуть помощь, уже оказанную Украине за счёт прибыли специального фонда восстановления под американским контролем, при этом его предполагаемый объём в последнем проекте соглашения не указан».

Агентство напоминает, что проект соглашения предусматривает «многочисленные уступки со стороны Киева, включая долю США в потенциальных доходах от украинских инвестиций в такие прибыльные активы, как нефть, газ, редкоземельные металлы и морские порты».

Кроме того, по данным агентства, «администрация Трампа продолжает уклоняться от обязательств по будущим инвестициям в фонд — ключевому интересу Киева — и отложила этот вопрос на дальнейшее обсуждение».

«Вместо этого Вашингтон настаивает на том, чтобы все расходы США военного времени на Украину считались их вкладом в фонд. Украинским переговорщикам не удаётся убедить американскую сторону отказаться от этого подхода», – говорится в статье.

По данным Bloomberg, одна из задач Украины к следующей онлайн-встрече, которая состоится на этой неделе — представить подробности по конкретным проектам, которые могут быть реализованы в рамках соглашения.

«Стороны продолжают переговоры. По словам министра финансов Скотта Бессента, Украина представила новое предложение, и сделка может быть подписана уже на этой неделе», – отмечает издание.

Подытоживая: Зеленскому удивительно везет, долговая удавка на шее Украины чуть ослабла. Однако даже в таком виде подписанное с США соглашение, вкупе с уже имеющимися у Киева внешними долгами, делает страну несостоятельным должником, обладателем огромного, неотдаваемого долга.

Зато у Трампа, получившего подписанную сделку, развязываются руки для подведения Украины к мирному соглашению по своей схеме – на правах распорядителя, пускай и ограниченного, но все-таки внешнего управления.