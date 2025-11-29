США спасают Украину от военного поражения – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый спецпредставитель президента США по Украине генерал Дэн Дрисколл серьезно давит на Киев с целью подписания мирного договора, это связано с критическим положением ВСУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дрисколл очень серьёзно давил на Украину и европейцев, заявил о том, пора заканчивать это», – сказал эксперт.

Он напомнил, что исполняющая обязанности поверенной США на Украине Джули Дэвис заявила: как бы ни поддерживали Киев, Россия располагает мощной индустриальной базой, а потому лишь вопрос времени, когда Украине придётся заключить соглашение.

«А Дрисколл сказал, что вооружённые силы США любят Украину и поддерживают её. Но честная военная оценка США такова: Украина находится в очень плохом положении. Сейчас лучшее время для мира», – отметил политолог.

По его словам, исходя из негативной для Украины оценки военных трендов, строится американский план.