США отказываются поставлять Украине истемы ПВО.

Об этом в эфире американского видеоблога «60 минут» заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Зеленский жалуется, что договоренность о поставках систем «Пэтриот» была достигнута еще на саммите НАТО в Вашингтоне, но они так и не были получены.

«Вопрос не в деньгах. И некоторые европейские партнеры готовы помогать финансово, чтобы мы могли получить соответствующие системы, дорогостоящие. Но Соединенные Штаты говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они передают такие системы, например, Израилю. Я не о том, что Израилю это не нужно, и тому подобное.

Но если мы справедливые партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину? Системы ПВО, ничего больше не просим. Мы просим системы ПВО. Пакет с новым оружием, которое нам нужно, чтобы защитить себя, мы передавали в Соединенные Штаты Америки, президенту Трампу я по телефону и разными форматами на разном уровне, мы передавали этот пакет, мы готовы покупать, заплатить за этот пакет. Мы обсуждали с европейскими партнерами, которые готовы вместе с нами финансировать соответствующие пакеты… это 15 миллиардов.

Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов, мы найдем эти деньги, и все будем платить. Второй вариант, который я просил сейчас у этой администрации, и если честно, я просил и у Байдена администрации, не только у президента Трампа, я просил очень сильно, мы знаем, какие очереди, мы знаем, как это сложно – заказывать системы, заказывать ракеты, договариваться о их покупке или получать в качестве помощи. Я запросил лицензии на производство. Лицензии на производство систем «Пэтриот», лицензии на производство соответствующих ракет к этим системам», – причитает Зеленский.