США накажут Индию и Китай за поддержку России – Джонсон
США введут санкции против Индии, Китая и других стран, покупающих у России энергоресурсы.
Об этом, выступая на форуме по безопасности в Тайване, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Джонсона, усиление давления со стороны США на Россию и ее партнеров приведет к проигрышу РФ на Украине.
«Поверьте мне, он проиграет. И я думаю, что в Белом доме Трампа теперь поняли, кто такой Путин, и есть реальная вероятность, что уже через пару дней, 8 августа, эти третьи страны, которые поддерживают путинскую войну, покупая его углеводороды, Индия и Китай, сильно пострадают от вторичных санкций. И я не думаю, что хоть одна из этих стран могла представить, что их тоже коснется такое наказание», – заявил Джонсон.
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